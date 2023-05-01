Владелец прачечной подсказал трюк: всегда кладите мочалку в стиральную машинку

Владелец прачечной раскрыл секрет идеальной стирки. Каждый раз при стирке он посоветовал класть в барабан машинки мочалку.

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Она отлично соберет крупные и мелкие волоски, шерсть животных и прочий мусор.

Если жалко мочалку, можно поместить в барабан обычный полиэтиленовый пакет. Тут важно, чтобы он был прозрачный и не имел нанесенного на него рисунка.

После стирки вам нужно достать мочалку или пакет и прополоскать под краном. Пакет можно просто выбросить.

Источник: дзен-канал «Хозяйка уюта».