Владелец прачечной подсказал трюк: всегда кладите мочалку в стиральную машинку

Владелец прачечной раскрыл секрет идеальной стирки. Каждый раз при стирке он посоветовал класть в барабан машинки мочалку.
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Она отлично соберет крупные и мелкие волоски, шерсть животных и прочий мусор.
Если жалко мочалку, можно поместить в барабан обычный полиэтиленовый пакет. Тут важно, чтобы он был прозрачный и не имел нанесенного на него рисунка.
После стирки вам нужно достать мочалку или пакет и прополоскать под краном. Пакет можно просто выбросить.
Источник: дзен-канал «Хозяйка уюта».