Как без стирки убрать вонь с футболки: моментальный эффект свежести

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Если возможности постирать нет (вы в гостях, в командировке, чемодан с одеждой потерялся в аэропорту, просто нет времени), на помощь придет простой и эффективный лайфхак.

Соедините в равных пропорциях воду и водку (например, по полстакана) и разбрызгайте при помощи пульверизатора эту жидкость на вонючую вещь с двух сторон. Удобнее это делать на плечиках. Вот и все! Запах исчезнет!

Источник: Telegram-канал «Хозяйские хитрости».