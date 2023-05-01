Как без стирки убрать вонь с футболки: моментальный эффект свежести

Неприятный запах снимается не только при помощи стирки. Фото: соцсети

Тут главное иметь под рукой подходящую жидкость.

Наверное, у каждого была такая ситуация, когда вещь приобретала неприятный запах пота, но при этом оставалась чистой.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Если возможности постирать нет (вы в гостях, в командировке, чемодан с одеждой потерялся в аэропорту, просто нет времени), на помощь придет простой и эффективный лайфхак.

Соедините в равных пропорциях воду и водку (например, по полстакана) и разбрызгайте при помощи пульверизатора эту жидкость на вонючую вещь с двух сторон. Удобнее это делать на плечиках. Вот и все! Запах исчезнет!

Источник: Telegram-канал «Хозяйские хитрости».

Читайте также