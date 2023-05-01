«Ослабление продолжится»: финансист Самойленко дал прогноз на майский курс валют

Сразу после майских праздников многие аналитики ждут, что курс валют изменится. Однако, резких скачков не ожидают – все будет плавно и в незначительных пределах. На это повлияют решение ЦБ РФ оставить ключевую ставку без изменений на уровне 7,5%, а также вступление в силу решения ОПЕК+ о снижении добычи нефти, рассказал Иван Самойленко, управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency. Исходя из этих факторов, рубль может просесть, но незначительно.

«Ослабление рубля продолжится, но оно будет плавным и контролируемым. В мае доллар может постепенно прибавить 2-3 рубля (до уровня 83-85,5 рублей), а стоимость евро составит не менее 92 рублей», - рассказал свой валютный прогноз аналитик сайту mk.ru.

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