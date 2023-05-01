Чем подкормить яблоню, раскрыли опытные дачники: яблоки будут на вкус как мед – мечта садовода

В преддверии нового дачного сезона опытные садоводы достают свои секретные рецепты, как повысить урожайность или повлиять на вкусовые качества плодов и фруктов. Среди полезных лайфхаков – секрет подкормки яблони. Независимо от сорта, после полива этим раствором яблочки будут сладкими, словно мед.

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Все дело в секретном ингредиенте – борной кислоте. Питательный состав с этим веществом готовится легко и быстро. Возьмите 15 гр кислоты, растворите ее в 10 литрах воды и полейте. Результат приятно удивит.

По материалам сайта «Белновости»