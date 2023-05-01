Урожай чеснока будет рекордным, если дать ему в мае эту подкормку: секрет опытных садоводов

Пользу чеснока трудно переоценить, поэтому садоводы стремятся во что бы то ни стало повысить урожайность этого растения на своем участке. Им в помощь – удобрения и подкормки. И самую первую следует провести в мае.

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Первая подкормка чеснока, по совету опытных дачников, проводится аммиачными растворами. Это уже потом, во второй или третий раз, в ход идет мочевина.

Принято считать, что лучше всего для майской подкормки подходит селитра. Опытные садоводы отмечают, что благодаря ей плоды становятся крупными, а зелень растения не желтеет долго. Возьмите на 10 л воды 2 столовых ложки селитры. Или аммиак, который доступен в любой аптеке, его также нужно разбавить в 10 л воды, только уже 3 столовых ложки 10%-ного аммиака.

По материалам сайта «Белновости»