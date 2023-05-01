Урожай чеснока будет рекордным, если дать ему в мае эту подкормку: секрет опытных садоводов

Чеснок. Фото: Global Look Press

Не все знают, что нужно для успешного выращивания.

Пользу чеснока трудно переоценить, поэтому садоводы стремятся во что бы то ни стало повысить урожайность этого растения на своем участке. Им в помощь – удобрения и подкормки. И самую первую следует провести в мае.

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Первая подкормка чеснока, по совету опытных дачников, проводится аммиачными растворами. Это уже потом, во второй или третий раз, в ход идет мочевина.

Принято считать, что лучше всего для майской подкормки подходит селитра. Опытные садоводы отмечают, что благодаря ей плоды становятся крупными, а зелень растения не желтеет долго. Возьмите на 10 л воды 2 столовых ложки селитры. Или аммиак, который доступен в любой аптеке, его также нужно разбавить в 10 л воды, только уже 3 столовых ложки 10%-ного аммиака.

По материалам сайта «Белновости»

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