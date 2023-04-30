Вы навсегда забудете про утюг: просто положите в барабан машинки 3 шарика из фольги

Обычная алюминиевая фольга может стать вашим незаменимым помощником в быту. Она нужна не только при приготовлении пищи, но и при стирке.

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Скатайте из фольги три объемных шарика и бросьте их в барабан во время стирки. Процесс будет проходить с ними максимально эффективно – вещи отстираются и выжмутся намного лучше.

Кроме того, фольга из алюминия снимет статическое электричество с одежды, и она не будет прилипать к телу. Ну и еще один важный момент: после такой стики достаточно вещи хорошенько встряхнуть и развесить по сушилке, когда они высохнут их практически не нужно будет гладить.

Источник: дзен-канал «Как приготовить».