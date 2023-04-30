Разложите по огороду дощечки: как легко извести проволочника и слизней – агроном раскрыл секрет

Жуки жужелицы станут вашими верными помощниками на приусадебном участке, постарайтесь прилечь их нехитрым способом, и вы удивитесь, каким роскошным может быть урожай.

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Дело в том, что эти насекомые-хищники изводят слизней и проволочников, а также других огородных вредителей. А вот растительной пищей они не интересуются.

Чтобы жужелицы признали ваш сад своим домом, разложите на участке небольшие дощечки, кирпичи, плоские камни, пишет КП со ссылкой на экспертов в этой области.

Лежать они должны так, чтобы один их конец был приподнят над землей на 1 – 1,5 см. Под этими укрытиями жужелицы спрячутся в дневное время, а вечером насекомые будут выходить на охоту и спасать ваш урожай.

Также жужелицы любят кучки листвы и мелких камней.