Почему всегда нужно наливать уксус в стиралку: вы не узнаете свое белье – чистое, яркое, мягкое (рецепт из СССР)

Хозяйки эпохи СССР не слышали про кондиционеры, при этом советские граждане всегда были одеты в чистые опрятные вещи. Как им это удавалось, ведь порошки в то время тоже были не люксового уровня.

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Дело в том, что женщины из Советского союза знали секретный ингредиент, коим являлся обычный 9%-ный уксус. Добавляя каждый раз в стиральную машину около 30 миллилитров вещества, они добивались поразительных результатов.

Вещи, простиранные в уксусной воде с порошком, становились чище, мягче, нежнее, из ткани уходили сторонние запахи. При этом одежда не теряла свой цвет.

Источник: дзен-канал «Хозяйка уюта».