Почему всегда нужно садить клевер в огороде: когда скосите, поразитесь урожаю

Обязательно делайте в своих садах и на огородах уголки с многолетними бобовыми травами. К ним относятся клевер, люцерна, вика.
В них живут многие полезные насекомые-хищники, которые не трогают урожай, но с удовольствием поглощают вредителей.
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Выращивайте и периодически скашивайте эти культуры, пишет КП. Тогда полезные насекомые переместятся на деревья и уничтожат вредителей.
Сами же бобовые растения можно перекопать с почвой, так вы получите отличное органическое удобрение.