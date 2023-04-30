Почему всегда нужно садить клевер в огороде: когда скосите, поразитесь урожаю

Огород. Фото: Global Look Press

Это растение таит в себе секрет чистоты и здоровья на участке.

Обязательно делайте в своих садах и на огородах уголки с многолетними бобовыми травами. К ним относятся клевер, люцерна, вика.

В них живут многие полезные насекомые-хищники, которые не трогают урожай, но с удовольствием поглощают вредителей.

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Выращивайте и периодически скашивайте эти культуры, пишет КП. Тогда полезные насекомые переместятся на деревья и уничтожат вредителей.

Сами же бобовые растения можно перекопать с почвой, так вы получите отличное органическое удобрение.

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