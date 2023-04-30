Эта летняя обувь выдаст в женщине старомодный вкус — выбрасываем и не позоримся

Мода меняется с молниеносной скоростью. То, что было популярно в этом сезоне, рискует стать отражением плохого вкуса в следующем. Так, модницы несколько лет щеголяли в массивных босоножках на тракторной подошве, привлекая к себе взгляды, однако в нынешнем сезоне такая обувь утратила свою актуальность. Рассказываем о главных антитрендах.
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Персональный стилист Анна Леканова объяснила, что некоторая летняя обувь вышла из моды, и как бы не хотелось надеть любимые «походные», из-за своей анахроничности они не будут выигрышно смотреться.
Первыми в списке антитрендов стали сандалии-гладиаторы. Вместо них стилист рекомендует кожаные шлепанцы с небольшим каблуком или без.
Обувь из денима, с перфорацией, искусственным мехом, открытым носком, прозрачным каблуком, бахромой и большим количеством декора — пример того, что уже не нужно носить. Если уж так хочется выделиться, то модели с цепями будут кстати.
Как ни странно, но массивные босоножки с широкими ремешками, высокой платформой и каблуками теперь тоже антитренд. Оптимальным Леканова назвала обувь на устойчивом каблуке 5-10 см.
По материалам vnimanie.pro