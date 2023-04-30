Эта летняя обувь выдаст в женщине старомодный вкус — выбрасываем и не позоримся

Мода меняется с молниеносной скоростью. То, что было популярно в этом сезоне, рискует стать отражением плохого вкуса в следующем. Так, модницы несколько лет щеголяли в массивных босоножках на тракторной подошве, привлекая к себе взгляды, однако в нынешнем сезоне такая обувь утратила свою актуальность. Рассказываем о главных антитрендах.

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Персональный стилист Анна Леканова объяснила, что некоторая летняя обувь вышла из моды, и как бы не хотелось надеть любимые «походные», из-за своей анахроничности они не будут выигрышно смотреться.

Первыми в списке антитрендов стали сандалии-гладиаторы. Вместо них стилист рекомендует кожаные шлепанцы с небольшим каблуком или без.