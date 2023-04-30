Что вытворит доллар уже через несколько дней: эксперт раскрыл правду – к этим цифрам вы не готовы

Доллар. Фото: Global Look Press

Американская валюта расстроит многих, кто предпочитает хранить свои сбережения в ней.

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов считает, что в мае доллар может упасть до 77 рублей.

Сейчас ситуация с отечественной валютой выглядит стабильно, поскольку Индия и Китай планируют наращивать поставки газа в свои страны.

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Вместе с тем, эксперт не исключает и другого поведения от американского доллара. Вполне вероятно, что он пробьет потолок в 85 рублей.

При этом евро, по его мнению, может достичь 93 рублей, юань - 12,3 рубля.

Источник: 1prime.ru.

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