Как спасти пригоревшую выпечку – не спешите выбрасывать: возьмите сито

Многие хозяйки выбрасывают подгоревшие кексы, печенья и пироги. Однако не спешите этого делать, выпечку вполне можно спасти!

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Если ваше кулинарное творение не выглядит, как уголек из печи и не пропах гарью, положение можно исправить..

Просто возьмите металлическое сито и потрите им с подгоревшей стороны. Весь нагар останется в сите!

Также испорченную в печи стряпню можно спасти при помощи овощечистки или самой колючей стороны терки. Обработайте почерневшую сторону и наслаждайтесь вкусом!

Источник: Telegram-канал «Дамские секреты».