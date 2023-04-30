В этих местах в квартире категорически нельзя хранить деньги — рискуете остаться с носом

Любители хранить деньги и другие ценности дома чаще всего прячут их в книгах или шкафах. Грабители прекрасно об этом знают, а потому первым делом проверяют эти потаенные уголки. Как по собственной ненаходчивости не лишиться кровных? Легко, если знать эти лайфхаки.

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В первую очередь воры устремляются в спальню. Им интересно место под матрасом и он сам, также они проверяют подушки, шерстят книги, лазят в сервантах и шкафах — особенно в стопках с постельным бельем. Именно поэтому настороженные домоводы советуют забыть о хранении ценностей в этих местах.

Куда же в таком случае прятать кровные? Есть одно очень надежное место — встроенный сейф с защитой второго или третьего класса. Такая задача грабителям точно не под силу.

По материалам belnovosti.by