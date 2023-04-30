Как привлечь в огород главного уничтожителя тли, клещей и гусениц: божья коровка – помощь урожаю

Насекомые энтомофаги – одни из главных помощников в наших садах и огородах. Их основной рацион составляют вредители культурных насаждений, а потому таких насекомых нужно привечать и привлекать на свои участки.

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Божья коровка не зря имеет добрую репутацию в народе. Она уничтожает тлю, клещей, листоблошек, мелких гусениц, яйца бабочек и куколок других насекомых.

А в голодные годы божья коровка ест даже яйца колорадского жука. Одна самка поглощает за сезон до 4 тысяч вредителей, а каждая личинка – до 800 тысяч, сообщает КП.

Божьих коровок рекомендуется собирать в ближайшем поле и переносить в сад. Можно также посадить маргаритки, укроп, красную бузину – они привлекают пятнистых жуков.

Рекомендуется также посадка однолетнего люпина, божьи коровки любят на нем селиться. А потом скосите эти растения, жуки переберутся на плодовые деревья и уничтожат до 80% тли и медяниц. Остатки люпина потом можно перекопать – это отличное удобрение для почвы.