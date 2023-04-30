Как избавиться от затхлого запаха в стиральной машине — делаем эту процедуру раз в месяц

Со временем в барабане и лотках стиральной машины может возникнуть неприятный запах, и в этом нет ничего удивительного. Там влажная среда, которую любят микроорганизмы и плесень, отсюда и зловония. Способов убрать затхлость великое множество, однако у матерых хозяек есть безусловный фаворит.

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Возьмите уксус (70%, 1 ст. л.) и один пакетик лимонки. Всыпьте ингредиенты в места неприятного запаха — барабан или лоток для моющих — и включите режим «очистки».

Чистюли утверждают, что раз в месяц такой процедуры будет достаточно. Зловония исчезнет, не оставив даже легкого амбре.

По материалам belnovosti.by