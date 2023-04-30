Забудьте про крем для обуви! Это средство вернет коже первозданный вид — «вау-эффект»

Обувь из кожи требует особого ухода, в противном случае она потеряет свою привлекательность и дорогой вид. Многие привыкли в таких случаях пользоваться специальными средствами, но откроем вам секрет — есть один хитрый способ, который в два счета вернет коже первозданный вид.

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Обычный увлажняющий крем — отличная альтернатива покупному средству для обуви. Он справится со своей задачей ничуть не хуже.

Крема понадобится с горошинку. Аккуратно распределите средство по обуви, дайте подсохнуть и наслаждайтесь «вау-эффектом».

По материалам belnovosti.by