Уже в мае доллар обрушится: россияне задумались о продаже американской валюты

Доллар может обрушиться уже в мае до 77 рублей, считает финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

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По мнению эксперта, курс рубля будет зависеть от уровня цен на нефть, так как при их снижении возрастает дефицит бюджета. Учитывая статистику с 2014 года, рубль в мае больше склонен к укреплению.

Вместе с тем, аналитик не исключает, что перед этим доллар взлетит до 85 рублей. В среднем в мае «американец» будет торговаться на бирже за 83 рубля. Не удивительно, что многие россияне задумались о судьбе своих вкладов, которые они сделали в иностранной валюте.

Источник: 1prime.ru.