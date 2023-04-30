Как при помощи копеечного аптечного средства сделать белье кипенно-белым: реально работает!

Марганцовка может превратить белье в кипенно-белое, будто его только что купили. Сейчас многие молодые хозяйки заново осваивают это средство, оценив его экологичность, эффективность и действенность.

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Между тем наши бабушки знали о нем много лет назад и с успехом использовали.

В горячую воду добавьте буквально три капли марганцовки и замочите белье на четыре часа, после прополощите. Этот метод не портит ткань, в отличие от тех, где используются агрессивные вещества.

Если пятна и серость не ушли, то после марганцовки прокипятите белье.

Источник: дзен-канал «Жизнь сибирячки во Франции».