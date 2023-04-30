Россияне такого не ждали: стало известно, насколько подскочит доллар в мае – потом упадет

Россияне были немало удивлены, увидев финансовые прогнозы налитика BitRiver Владислава Антонова на май.

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Он предсказал неожиданный кульбит с курсом доллара, который вначале резко поднимется на торгах, а потом упадет.

Тот, кто хранит свои сбережения в валюте, должен хорошенько продумать свои дальнейшие действия, дабы не потерять на разнице от купли-продажи «американца».

По прогнозам эксперта, доллар в мае подскочит до 85 рублей, а потом понизится до 77 рублей.

Источник: 1prime.ru.