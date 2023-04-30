Дома станете ходить в белых носках! Делимся народным средством для мытья пола – кристальная чистота

Сейчас в продаже есть множество химических средств для мытья пола, но они отличаются разной степенью эффективности, к тому же до конца не понятно, как то или иное синтетическое вещество может отразиться на нас.

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Вместе с тем существует протестированный многими домохозяйками рецепт домашнего средства, которое отличается экологичностью и высокой степенью эффективности. После мытья им пола дома вы сможете ходить в белых носочках – поверхность будет кристально чистой!

На 1 литр воды возьмите 1/4 чашки белого уксуса, 1/4 чашки жидкости для мытья посуды, растворите. И помойте пол этим составом тряпкой или губкой. Вы удивитесь, как грязь легко отойдет!

Источник: дзен-канал «Хозяюшка».