Ни в коем случае не запрещайте кошке делать эти вещи - испортите отношения навсегда

Коты и кошки - ранимые натуры и каждому хозяин надо знать - какие вещи делать нельзя, чтобы питомец вас всегда любил и относился с уважением.

У пушистиков есть привычка - прыгать на подоконник. Ни в коем случае не запрещайте им это делать, даже если у вас там стоят любимые цветы. Для животных это важно - смотреть в окно. Иначе вы рискуете сильно их обидеть.

Также позволяйте им прыгать к себе на колени. Кошке важно держаться иногда близко к хозяевам. Если же вы будете сгонять ее - она подумает, что вам не нужна. А это будет для нее серьезной травмой.

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