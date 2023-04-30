«Какие-то излишества»: россияне стали меньше тратить на похороны

Россияне сократили размер трат на похоронные услуги за последнее время.

Несмотря на то, что средний чек на услуги по захоронению остается стабильным и составляет 80-100 тысяч рублей, скоро цены начнут падать. Так считает глава похоронной компании.

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