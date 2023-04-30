«Какие-то излишества»: россияне стали меньше тратить на похороны

Россияне сократили размер трат на похоронные услуги за последнее время.
Несмотря на то, что средний чек на услуги по захоронению остается стабильным и составляет 80-100 тысяч рублей, скоро цены начнут падать. Так считает глава похоронной компании.
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«В целом относятся более экономно к подобного рода расходам. Мы видим это и по той атрибутике, которую они заказывают. Пока не кардинально, но мы видим легкое снижение средних чеков и уменьшение на какие-то излишества», – отметил специалист в беседе с lenta.ru.
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