Вот какой курс доллара будет в начале мая - валютчики схватились за сердце

Российский рубль в последние два месяца существенно проседает. И экономические эксперты уверяют, что негативный тренд пока сохранится, так как сейчас нет факторов для укрепления российской валюты, кроме налогового периода.

«Ключевым сопротивлением на май выступает отметка 85 рублей за доллар. По евро — 93,00, юаню — 12,30 рублей», - заявил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

По мнению аналитика, только Минфин РФ может сократить дефицит бюджета и, тем самым, поддержать рубль.

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