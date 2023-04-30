Муравьи и тля пулей вылетят с участка: полейте этим настоем огород - бесплатно

Муравьи и тля способны уничтожить урожай на вашем участке. Поэтому бороться с вредителями надо, причем чем быстрее - тем лучше.

Насекомые боятся резких запахов. Приготовьте еловый настой - они разбегутся в разные стороны.

Возьмите иголки хвои, порубите из ножом или топором и залейте водой в соотношении 1:5, где пять - это количество воды.

Оставьте на 4 дня. Затем процедите раствор от иголок и полейте места, где чаще всего обитают вредители.

От них не останется и следа.

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