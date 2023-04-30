Майские праздники на славу: россиянам рассказали, на каких дровах жарить шашлык из баранины и свинины

Стало известно, как правильно приготовить шашлык и какие дрова использовать для этого.
Оказалось, в зависимости от вида мяса будут различаться и дрова.
«Для разных видов мяса рекомендуется выбирать угли разных пород дерева. Например, для шашлыка из птицы подойдут любые косточковые породы деревьев, а для баранины и свинины – вишня, береза или липа», – отметил эксперт онлайн-гипермаркета ВсеИнструменты.ру.
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А для говядины отлично подойдут береза, липа и косточковые породы.
« Уголь из фруктовых деревьев рекомендуется использовать для приготовления на огне рыбы, субпродуктов, а также дичи. Ценители барбекю для жарки мяса однозначно выбирают натуральное дерево, ведь после сгорания оно отлично держит жар», — заявил эксперт.
Важно, чтобы дрова были сухими и лиственных пород.
«Древесные брикеты также подходят для жарки мяса. В отличие от углей, они тлеют чуть дольше, однако стоят дороже. Самая частая ошибка — не смотреть на вид древесины. Последствием данного необдуманного решения может стать испорченное блюдо. Потому что, например, если вы взяли с собой на пикник дрова из хвойных пород (сосна, ель и другие), то рискуете получить мясо с горечью и привкусом смолы», – заключили в russian.rt.com.
Напомним, ранее эксперт показала, как есть в праздники без вреда для организма.