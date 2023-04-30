Майские праздники на славу: россиянам рассказали, на каких дровах жарить шашлык из баранины и свинины

Важно, чтобы дрова были сухими и лиственных пород.

«Древесные брикеты также подходят для жарки мяса. В отличие от углей, они тлеют чуть дольше, однако стоят дороже. Самая частая ошибка — не смотреть на вид древесины. Последствием данного необдуманного решения может стать испорченное блюдо. Потому что, например, если вы взяли с собой на пикник дрова из хвойных пород (сосна, ель и другие), то рискуете получить мясо с горечью и привкусом смолы», – заключили в russian.rt.com.