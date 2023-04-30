Два имени наделяют женщин «токсичностью»: с ними нужно быть осторожнее

Стало известно, кто из женщин отличается гадким характером.

Скверными и токсичными считаются Жанны и Анфисы.

Оказывается, девушки с именем Жанна могут обидеться буквально на все и из-за всего. Обидчивые Жанны копят в себе злость и напряжение, а потом выплескивают негатив на окружающих. А еще они любят самоутверждаться за счет других.

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Что касается Анфисы, она не обладает чувством меры. А поэтому из-за недостатка внимания Анфиса пойдет на все. Чтобы выглядеть на фоне других лучше, она может распространять лживые слухи и просто унижать человека. Об этом рассказали в progorod33.ru.