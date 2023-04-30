Простые, но важные: правила выращивания крупного болгарского перца

Когда будут формироваться плоды, нужно поливать перец раз в 3-4 дня. Нельзя поливать эту культуру холодной водой.

После пропитки водой нужно прорыхлить почву, не повредив корневую систему перца. Об этом рассказали belnovosti.by.

Напомним, ранее эксперты рассказали, какие цветы легко переживут летнюю засуху.