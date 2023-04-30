Простые, но важные: правила выращивания крупного болгарского перца

Стало известно, как добиться сладкого вкуса и больших размеров при выращивании болгарского перца.
Чтобы улучшить урожай болгарского перца, стоит выполнить эти правила.
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Уделяйте достаточное количество внимания поливу перца. Первый полив проводят через пять дней после посадки. Как только растение пустило корни, полив нужно осуществлять раз в десять дней. Частоту полива можно увеличить при сухой и жаркой погоде.
Когда будут формироваться плоды, нужно поливать перец раз в 3-4 дня. Нельзя поливать эту культуру холодной водой.
После пропитки водой нужно прорыхлить почву, не повредив корневую систему перца. Об этом рассказали belnovosti.by.
Напомним, ранее эксперты рассказали, какие цветы легко переживут летнюю засуху.