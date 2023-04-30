«Опустится до нуля»: жара в Москве отменяется

Синоптики предупредили жителей столицы о заморозках.
Несмотря на рано пришедшее тепло, лето в Москве еще не наступило. Об этом свидетельствуют приближающиеся заморозки.
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«По нашим прогнозам, уже ближайшей ночью температура воздуха в Москве опустится до нуля – плюс двух градусов, в столичном регионе и в соседних областях до минус двух градусов, а на севере и востоке Центрального округа – и до минус трех градусов», – рассказали синоптики.
«Следующая холодная волна с ночными отрицательными температурами ожидается в регионе в ночь на 2 мая, и еще одна придет в ночь на 5 мая», – добавили специалисты в беседе с meteovesti.ru.
Напомним, ранее метеорологи рассказали, каким будет лето 2023 года.