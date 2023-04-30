«Опустится до нуля»: жара в Москве отменяется

Синоптики предупредили жителей столицы о заморозках.

Несмотря на рано пришедшее тепло, лето в Москве еще не наступило. Об этом свидетельствуют приближающиеся заморозки.

Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».