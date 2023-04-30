«Доходность представляет собой 500 000-600 000 рублей»: экономист посоветовала вкладывать деньги только сюда

Экономист рассказала, куда стоит вложить деньги прямо сейчас.

Оказалось, в ближайшее время купить недвижимость на этапе строительства и потом продать не получится. Стоит ждать, пока цены понизятся.

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