Сделайте так и легко сможете убрать скорлупу с яиц - лайфхак

Стало известно, как без труда отчистить вареные яйца от скорлупы.

После варки не всегда просто снять скорлупу с яиц. Однако этот простой способ поможет справиться с возникшей проблемой.

Нужно осторожно проткнуть скорлупу иголкой или булавкой перед варкой яиц. Но нужно брать яйца только комнатной температуры. А делать прокол нужно с тупой стороны, где располагается «воздушная камера».

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Так как в отверстие будет попадать вода, скорлупа не прилипнет к яйцу. И при этом содержимое не вытечет. Приятным бонусом станет снижение риска трещин на яйцах.