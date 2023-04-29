Касается каждого: для россиян введено новое правило по получению визы во Францию

Россиянам в последние годы стало сложнее путешествовать. Добраться до многих стран теперь дороже, а также приходится делать много пересадок. Постепенно продолжаю менять еще и условия выдачи виз гражданам России. На этот раз тало известно о нововведениях со стороны Франции по поводу выдачи виз россиянам.
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Отмечается, что теперь необходимо будет платить за визу на этапе подачи документов.
Речь идет о платном бронировании слотов. Перед передачей документов необходимо внести так называемый сервисный сбор. Поясняется, что это нововведение должно помочь бороться с ботами, которые автоматически бронируют время.
«При оформлении записи взимается предоплата сервисного сбора в размере 35,5 евро в рублях по курсу, установленному на момент осуществления записи», — говорится на портале VFS Global.
Добавим, что повторно оплачивать сбор туристам не придется.