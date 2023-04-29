Касается каждого: для россиян введено новое правило по получению визы во Францию

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Отмечается, что теперь необходимо будет платить за визу на этапе подачи документов.

Речь идет о платном бронировании слотов. Перед передачей документов необходимо внести так называемый сервисный сбор. Поясняется, что это нововведение должно помочь бороться с ботами, которые автоматически бронируют время.

«При оформлении записи взимается предоплата сервисного сбора в размере 35,5 евро в рублях по курсу, установленному на момент осуществления записи», — говорится на портале VFS Global.

Добавим, что повторно оплачивать сбор туристам не придется.