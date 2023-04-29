«От Солнца оторвался кусок»: в космосе фиксируется опасное явление — как это отразится на Земле

Эксперт пояснила, что на Солнце происходят вспышки, которые формируются в зависимости от числа пятен на звезде. В результате подобных катаклизмов на поверхности небесного тела образовывается много энергии, которая может достигнуть Земли. Однако она отметила, что последствия не сразу будут видны на Земле.

Это, конечно, оказывает влияние на планету. В результате выброса энергии происходит ионизация верхних слоев атмосферы, а это уже становится причиной сбоев в работе техники. Поэтому возникают проблемы для авиации, моряков, использующих бурей затронувший диапазон частот.

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Также Ирина добавила, что вспышки на Солнце также сопровождаются корональным выбросом массы. А что-то подобное было описано в детской книжке «Незнайка».

«Наверное, от Солнца оторвался кусок и ударил меня по голове», — процитировала Мягкова, иллюстрируя понятие.

Но она добавила, что паниковать не нужно и Солнце не разрушается. Вспышки просто провоцируют магнитные бури.

«Если выброс долетает до орбиты Земли, то происходит "удар" по земной магнитосфере, и развивается магнитная буря. О последствиях бурь для техники и людей можно говорить долго — магнитные бури могут вызывать нарушения в работе телеграфных линий и радиосвязи, трубопроводов, линий электропередач и электрических сетей», — пояснила специалист, пишет сайт «А теперь внимание!».