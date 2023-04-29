В чем замочить семенной лук, чтобы растение не болело — деревенский способ

Семенной лук перед посадкой нужно обязательно обрабатывать специальными средствами, чтобы в будущем растение не болело. Об этом знают все огородники. Но если случилось так, что вы не подготовились к процессу должным образом. То луковицы можно замочить в растворе обычной пищевой соды.

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Для его приготовления вам потребуется взять 3 литра воды и 3 чайных ложки соды. Хорошо перемешайте ингредиенты и залейте этим составом посадочный материал. Емкость с луковицами нужно накрыть пищевой пленкой и обернуть толстой тканью. Через 15 минут лук будет полностью готов к посадке.

Источник: belnovosti.by