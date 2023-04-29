Поливайте болгарский перец правильно — получите богатый урожай

Болгарский перец относится к самым требовательным культурам. Но если соблюдать все правила, то овощ вырастет невероятно вкусным. Поэтому опытные дачники прощают ему все капризы и продолжают действовать строго по инструкции.

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Например, чтобы получить большой урожай перцев, нужно поливать растение по специальным правилам.

Первый полив нужно произвести через пять дней после высадки в открытый грунт или теплицу. Далее перец нужно поливать три раза в месяц.

Если стоит жаркая погода, то можно увеличить число поливов, тут нужно смотреть по обстоятельствам. Как только начнут формироваться плоды, растение нужно будет снабжать влагой раз в 3-4 дня.

Стоит помнить о том, что болгарский перец не любит холодную воду: она должна быть теплой, но не горячей. И не забывайте о том, что после каждого полива нужно аккуратно рыхлить почву у основания каждого растения.

Источник: ogorod.video