Разбросайте красные пуговицы между кустами клубники — спасете урожай

На урожай клубники постоянно кто-то покушается. Об этой проблеме знают все дачники. И если насекомых можно отпугнуть с помощью специальных растений или опрыскиваний, то от птиц так просто не избавиться.

Пернатые вредители наблюдают за вашими грядками гораздо внимательнее, чем вы думаете. Как только ягодка созреет, они тут же налетят! Конечно, можно поставить пугало, но некоторые птицы забывают о том, что его нужно бояться. Поэтому отучать непрошеных гостей от своих посадок нужно начинать заранее. Пока клубника еще зеленая.

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Для этого вам потребуется мешочек крупных пуговиц красного цвета. Если красных не нашлось, то их можно покрасить. Важно, чтобы оттенок совпадал с цветом спелой ягоды. Разбросайте пуговки между кустами клубники и наблюдайте за тем, как вороны и прочие пернатые будут пробовать их на вкус.

Птицы сделают несколько попыток полакомиться обманкой и вскоре поймут, что здесь ловить нечего. Поэтому к моменту созревания урожая крылатые вредители оставят ваш сад в покое.

Источник: belnovosti.by