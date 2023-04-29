Стало известно, как нужно использовать лавровый лист — вы раньше делали это неправильно

Лавровый лист входит в число самых популярных специй. Хозяйки используют его во многих блюдах. Но, как выяснилось, большинство кулинаров делает это неправильно. Ведь если просто бросить пряность в бульон, она не сработает должным образом.

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Опытные повара уже давно заметили, что вкус приправы становиться намного ярче, если потереть листочки друг о друга. Это нужно делать перед тем, как добавить лаврушку в суп или любое другое блюдо. Такой простой трюк гарантированно улучшит вкусовые качества вашего кулинарного шедевра.

Источник: belnovosti.by