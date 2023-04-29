Землю регулярно накрывают мощные магнитные бури. Ученые уже заметили, что в этом году вспышки на солнце случаются чаще. А так как они достаточно мощные, то могут негативно сказаться на самочувствии и даже работе связи и техники. Людям рекомендуется заранее отмечать эти опасные дни в календаре.
Так эксперты рассказали, что 1 мая будет магнитная буря силой в 4 балла. Со 2 по 4 мая произойдет серия всплесков солнечной активности с геоударами в 3 балла. Буря продолжится 7 мая и будет силой в 4 балла. Затем пойдет спад. 11 и 12 мая нагрянут 3-балльные магнитные бури. С 23 по 29 мая по прогнозу специалистов пройдет период 3-балльных магнитных штормов.
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Организм каждого человека, работающий как биологический компьютер, сразу отреагирует на столь мощный шторм.
В дни вспышек на Солнце доктор советует пить больше воды, отказаться от вредных привычек, не злоупотреблять жирной и жареной пищей. Не стоит забывать про прогулки и здоровый сон, передает «РИА Новости».