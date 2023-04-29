Цветущий май: астрологи назвали знаки зодиака, которых в этом месяце ждет влияние и могущество

Май обычно радует теплой погодой, поэтому настроение сразу поднимается. Однако в этом году на этот месяц выпал ретроградный Меркурий, а также коридор затмений. Это может негативно сказаться на некоторых людях. Но самый цветущий весенний месяц также одарит некоторых представителей зодиакального круга могуществом и удачей. Астрологи представили гороскоп на май для трех знаков.
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В список попали Раки. В мае есть шанс, что они отправятся в путешествие или командировку. Отмечается, что любые перемещения будут успешными, а цели — достижимыми. Астрологи рассказали, что одинокие представители водного знака получат возможность встретить свою половинку.
А вот Тельцов ждут важные событие и новости, которые поменяют их жизнь благоприятную сторону. Земному знаку будет везти буквально во всем: в работе, бизнесе и деньгах. Они получат то, о чем раньше лишь мечтали.
На Водолеев с неба упадет богатство. В мае они начнут зарабатывать намного больше, чем раньше и смогут достичь успеха во всех делах. Также они совершат большие покупки, которые решат их проблемы, пишет Стерлеград.