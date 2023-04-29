Цветущий май: астрологи назвали знаки зодиака, которых в этом месяце ждет влияние и могущество

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В список попали Раки. В мае есть шанс, что они отправятся в путешествие или командировку. Отмечается, что любые перемещения будут успешными, а цели — достижимыми. Астрологи рассказали, что одинокие представители водного знака получат возможность встретить свою половинку.

А вот Тельцов ждут важные событие и новости, которые поменяют их жизнь благоприятную сторону. Земному знаку будет везти буквально во всем: в работе, бизнесе и деньгах. Они получат то, о чем раньше лишь мечтали.

На Водолеев с неба упадет богатство. В мае они начнут зарабатывать намного больше, чем раньше и смогут достичь успеха во всех делах. Также они совершат большие покупки, которые решат их проблемы, пишет Стерлеград.