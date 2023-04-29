Как приготовить котлеты из картофеля: получатся нежными с хрустящей корочкой

Иногда так хочется котлет, но не мясных, а овощных. И тут фантазия кулинаров безгранична: можно налепить котлеты из моркови, капусты, свеклы, кабачков или картошки. Все ограничивается только вашей фантазией. А если вы являетесь поклонником картофельных блюд, то попробуйте приготовить их по этому рецепту.

Вам потребуется: 5 картофелин среднего размера, 2 луковицы, 1 куриное яйцо, 150 гр. пшеничной муки, укроп, сметана, соль, перец и оливковое масло для обжарки.

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Очистите картофель от кожуры, сварите в воде и с помощью блендера превратите в пюре. Далее порубите лук кубиком и обжарьте его на растительном масле до золотистого цвета. Добавьте к картошке яйцо, специи, 100 гр. муки и жареный лук. Хорошо все перемешайте. Затем сформируйте из получившейся массы картофельные котлеты, обваляйте их в муке и обжарьте с двух сторон до появления хрустящей корочки.

Готовое блюдо украсьте свежим укропом и сметаной. Котлеты нужно подавать горячими, пока корочка не успела отсыреть.

Источник: ogorod.video