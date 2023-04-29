Налейте это средство в сковородку — нагар растворится сам

Многие хозяйки любят пользоваться чугунной посудой. Особенно хороши сковородки из этого материала. Они надежные, удобные и подходят для всех видов плит. Но, как и любая другая посуда для жарки, они со временем покрываются изнутри твердым нагаром.

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Удалять подобные загрязнения механическим путем не рекомендуется. Так как можно повредить изделие. Поэтому хитрые хозяйки придумали более щадящий способ. Все просто: нужно смешать нашатырный спирт с борной кислотой в равных долях и нанести состав на проблемные места сковородки.

Через 3 часа нагар растворится. Вам останется только помыть сковороду привычным для вас способом.

Перед проведением обработки нанесите состав на незаметный участок посуды. Это нужно для того, чтобы убедиться, что в составе изделия нет веществ, которые могли бы вступить в реакцию с кислотой.

Источник: tut-news.ru