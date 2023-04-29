Как уберечь свой огород и сад от одуванчиков — не вырастет ни один

Многие дачники думают, что от появления одуванчиков и прочей сорной травы их участок может уберечь только сильная химия. Но это не так. Есть менее агрессивные способы справиться с наболевшей проблемой. Для того чтобы сорняки исчезли с вашей территории навсегда, нужно соблюдать несколько простых правил.

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Перекапывайте огород и клумбы каждую весну. Так вы сможете извлечь из почвы все корешки сорных трав. Дело не самое простое, но с каждым годом одуванчиков будет становиться меньше. В какой-то момент вы заметите, что полностью избавились от проблемы.

Если вы не планирует пользоваться участком в этом году, то обязательно купите в садовом магазине агроволокно и накройте им весь огород. Так вы не позволите одуванчикам прорасти и выпустить новые семена.

Что касается сада, то здесь все намного проще. Вам всего лишь нужно следить за тем, чтобы на лужайке не появлялись пустые места. Потому что сквозь густой газон не пробьется ни один сорняк.

Источник: tut-news.ru