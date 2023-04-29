Уже решено: эти пенсионеры смогут получить бесплатную жилплощадь

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Такое решение позволит пожилым гражданам получать дополнительные меры поддержки. К примеру, можно будет рассчитывать на повышение пенсии за выслугу лет, по инвалидности, а также при потере кормильца.

Еще один приятный бонус – бесплатное обеспечение жильем, ветеранам также предоставляют протезы и ежемесячную выплату. Добавим, что пенсионерам также можно будет получить 50-процентную компенсацию расходов на ЖКУ.