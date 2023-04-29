Решение принято: пенсионный возраст снизят на пять лет – подробности

В России проживают десятки миллионов пенсионеров. Уже идет постепенное повышение пенсионного возраста. Однако пенсионный эксперт Сергей Власов рассказал о важных решениях законодателей в области пенсионного страхования.

Он пояснил, кто может начать получать свою пенсию на пять лет раньше установленного законом пенсионного возраста, а именно: 65 лет для мужчин и 60 – для женщин.