Решение принято: пенсионный возраст снизят на пять лет – подробности

В России проживают десятки миллионов пенсионеров. Уже идет постепенное повышение пенсионного возраста. Однако пенсионный эксперт Сергей Власов рассказал о важных решениях законодателей в области пенсионного страхования.
Он пояснил, кто может начать получать свою пенсию на пять лет раньше установленного законом пенсионного возраста, а именно: 65 лет для мужчин и 60 – для женщин.
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«Это может быть накопительная пенсия как от государственного фонда, так и от любого НПФ, коих сейчас достаточно много. Но лучше обращать внимание на пенсионные фонды, которые действуют в составе крупных банков с государственным управлением.
Если откладывать средства по такой программе, то негосударственную пенсию назначат на пять лет раньше установленного сейчас законом срока», – приводит слова специалиста PRIMPRESS.
Он отметил преимуществ такой пенсии. По словам эксперта, ее можно наследовать родным, а также оформить налоговый вычет. И важно звать, что такие выплаты не имеют право взыскивать в качестве долгов.