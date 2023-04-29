«Даже садовые сапоги такого оттенка»: Володина назвала цвет, который принесет удачу с 1 по 7 мая

Василиса Володина уже давно прославилась на всю Россию. Она не скрывает, что занимается астрологией. Эксперт регулярно делится своими прогнозу. Астролог регулярно дает советы по палитре цветов, поясняя, какой оттенок притянет удачу. На этот раз она раскрыла оттенок недели, с 1 по 7 мая.
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«Я не знаю, в какой ситуации на майских вам может пригодиться этот цвет – при посадке картошки или при нанизывании на шампур кусочков шашлыка, но… носите и будьте счастливы. Даже садовые сапоги такого оттенка - носители удачи в ближайшие дни», – написала Володина в своем Телеграм-канале.
Астролог показала ультрамариновый оттенок, представленный в обуви и нарядах. Именно яркий синий цвет принесет удачу.
Фото: соцсети звезды