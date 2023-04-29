«Даже садовые сапоги такого оттенка»: Володина назвала цвет, который принесет удачу с 1 по 7 мая

Василиса Володина уже давно прославилась на всю Россию. Она не скрывает, что занимается астрологией. Эксперт регулярно делится своими прогнозу. Астролог регулярно дает советы по палитре цветов, поясняя, какой оттенок притянет удачу. На этот раз она раскрыла оттенок недели, с 1 по 7 мая.