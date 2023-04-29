Будут как новые: горелый жир сойдет с шампуров за считаные минуты

С наступлением весны россияне достают мангалы, шампуры, решетки и прочие приспособления для жарки шашлыка. Ароматное сочное блюдо является неотъемлемой частью почти любого дачного застолья.

Съедается мясо быстро, а вот чтобы отмыть шампуры, уходит довольно много времени. Молодые хозяйки трут нагар часами, а более опытные пользуются маленькими хитростями.

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Чтобы отмыть нагар за несколько минут, вам потребуется вода и пара пакетиков лимонной кислоты. Смешайте порошок с жидкостью — должна получиться пастообразная масса. И нанесите полученное средство на загрязнения. Затем дождитесь, когда горелый жир станет мягким, и удалите его с помощью жесткой стороны губки.

Источник: thebestvideo.ru