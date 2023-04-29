Тля моментально попадает с кустов: просто угостите ее этим отваром

Многие садоводы и огородники вздрагивают при упоминании разных вредителей. Особенно сильно они начинают нервничать, когда речь заходит о тле. Такая реакция вполне оправдана, ведь этот мелкий паразит способен захватить весь сад и огород. Тля почти всеядна, она не побрезгует ни одним сочным листом.

Поэтому очень важно периодически осматривать свои посадки. И в случае обнаружения врага незамедлительно принимать самые жесткие меры.

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Бывалые огородники привыкли использовать в борьбе с вредителями натуральные средства. Ведь важно не только избавиться от тли, но и сохранить полезные свойства урожая.

Если вы тоже не хотите покупать магазинную химию, то используйте против тли настой чистотела. Это средство очень эффективно. Вредители исчезнут после первой же обработки. Для приготовления состава вам потребуется залить стебли, листья и цветы растения пятью литрами кипятка и дождаться полного остывания средства. Затем нужно достать чистотел, хорошо его отжать и выбросить. А настой развести водой один к одному и распылить с помощью пульверизатора на зараженные кусты и деревья.

Чтобы тля не вернулась, нужно избавиться и от муравьев. Их можно выпроводить с помощью газировки.

Источник: gdeklop.ru