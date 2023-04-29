Муравьи сбегут через 30 минут: просто полейте их жилище этим напитком

Муравьи очень любят селиться рядом с плодовыми деревьями и овощными грядками. Делают они это главным образом потому, что листья дачных растений очень травятся тле. А муравьи просто обожают сладкое «молоко» этих вредителей.

Поэтому, как только вы обнаружили на своем участке муравейник, то сразу же приступайте к решительным действиям. Иначе находчивые насекомые быстро разведут вокруг себя колонии тли.

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По заверениям опытных садоводов, решить проблему можно всего за полчаса. Вам потребуется только вода, бутылка «Кока-Колы» и немного жидкого мыла. Смешайте литр воды с таким же количеством напитка и добавьте к ним одну столовую ложку хозяйственного мыла. Перелейте часть средства в бутылку с распылителем и обработайте составом листья растений, на которых любят бывать муравьи. Остальным раствором щедро полейте муравейник.

Насекомым очень не понравится такое угощение: часть муравьев погибнет, а остальные убегут так далеко, как только смогут.

Источник: ivd.ru