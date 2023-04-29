Зачем хозяйки собирают воду из-под макарон — полезный трюк в быту

У домовитых хозяек не бывает отходов. Даже воде из-под макарон они нашли полезное применение.

Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Дело в том, что при варке в воду попадает некоторое количество крахмала. Мало кто знает, но этот углевод широко применяется в качестве удобрений для растений. Крахмал благотворно влияет на соцветия, будто вдыхая в них новую жизнь. Именно поэтому хозяйки не рекомендуют выливать воду из-под макарон.

Чтобы подкормить цветы и другие комнатные растения, достаточно перелить воду в подходящую емкость и дать ей остыть.

Главное в этом методе — при варке изделий не добавлять в воду соль. Она вредна для почвы и корневой системы, и может губительно повлиять на растительность.

По материалам belnovosti.by