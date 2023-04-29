Важно тщательно протереть кожуру: специалист научила, как правильно мыть фрукты и овощи

Россиянам рассказали, как правильно мыть овощи и фрукты.

Важно тщательно промыть продукты, чтобы избавить их от пестицидов и воска. Именно поэтому эксперт советует заливать овощи и фрукты на 10-15 минут теплой водой с уксусом или специальным средством для мытья фруктов и овощей.

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Лучше не снимать кожицу с овощей, а правильно ее промыть. Так как в кожуре содержится даже больше полезных веществ, чем в мякоти.