Важно тщательно протереть кожуру: специалист научила, как правильно мыть фрукты и овощи

Россиянам рассказали, как правильно мыть овощи и фрукты.
Важно тщательно промыть продукты, чтобы избавить их от пестицидов и воска. Именно поэтому эксперт советует заливать овощи и фрукты на 10-15 минут теплой водой с уксусом или специальным средством для мытья фруктов и овощей.
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Лучше не снимать кожицу с овощей, а правильно ее промыть. Так как в кожуре содержится даже больше полезных веществ, чем в мякоти.
«Свекла – богатый источник фолата, марганца и калия. Ее кожура также содержит пищевые волокна, которые полезны для поддержания здоровья кишечника и сердца», – заявила эксперт в беседе с 1prime.ru.
Напомним, ранее эксперт показала, как есть в праздники без вреда для организма.