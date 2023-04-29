Доллар рухнет! Объявлен курс «американца» на конец 2023 года - валютчики кинулись в банки

Экономические аналитики уверены, что российская валюта к концу годы отыграет позиции и опустит доллар до 65 рублей. Такую цифру прогнозирует директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин.

«Одним из факторов, которые повлияют на это, может стать переход от продаж юаня в рамках бюджетного правила к покупкам китайской валюты в ФНБ», - заявил он.

Услышав прогноз, многие валютчики приготовились бежать в банки - можно заработать на разнице. Но пока же доллар выше 80 рублей, а евро - около 90.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».